Carrarese, bandiera bianca con lo Spezia. Il derby finisce con un poker delle Aquile

SPEZIA

4

CARRARESE

2

SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Vignali, Cassata (86’ Degli Innocenti), Esposito S., Bandinelli (81’ Nagy), Reca (81’ Elia); Esposito P. (70’ Colak), Soleri (86’ Falcinelli). A disp. Mascardi, Wisnieswki, Benvenuto, Giorgeschi, Candelari, Djankpata, Di Serio. All. D’Angelo.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Oliana, Imperiale; Zanon (57’ Bouah), Schiavi, Giovane (77’ Zuelli), Cicconi (57’ Belloni); Panico (72’ Cherubini), Shpendi; Cerri (57’ Finotto). A disp. Mazzini, Guarino, Hermannsson, Motolese, Capezzi, Palmieri, Capello. All. Calabro.

Arbitro: Rapuano di Rimini; Berti di Prato e Zingarelli di Siena; quarto ufficiale Mazzoni di Prato; Var Camplone e AVar Pagnotta.

Marcatori: 5’ Cerri (C), 24’ e 61’ Esposito P. (S), 48’ Esposito S. (S), 74’ Oliana (C), 82’ Hristov (S).

Note: spettatori 10.354 (118 ospiti e abbonati 4712) per un incasso di 117998 euro; angoli 9-5; ammoniti Hristov, Giovane, Cerri, Reca, Bouah, Oliana; recupero 2’ e 5’.

LA SPEZIA – Ci ha provato la Carrarese ma oggettivamente lo Spezia è parso una spanna sopra gli apuani e si è portato a casa il derby con autorevolezza per nulla intimorito, anzi ulteriormente pungolato, dal gol preso a freddo. Calabro ha schierato una coraggiosa formazione a trazione anteriore con la novità Cerri come terminale d’attacco e Panico a supporto con Shpendi. Gli azzurri, dopo essere stati salvati da Bleve su tiro ravvicinato di Salvatore Esposito si sono portati in vantaggio con Cerri che ha insaccato con un sinistro dal limite. La reazione dei locali è stata furiosa con Pio Esposito che ha iniziato un duello personale con Bleve. Al 13’ il portierone gli ha respinto di piede il tiro in area, al 15’ gli si è opposto in tuffo ed al 23’ ne ha sventato l’incornata. Lo Spezia è stato pericolosissimo anche sui corner calciati in serie. Di testa due volte non ha trovato lo specchio della porta ma al terzo tentativo al 24’ ha fatto centro proprio con Pio.

La Carrarese, in affanno, si è fatta viva solo con una punizione di Schiavi respinta da Gori al 19’ ma dopo il pari si è ricomposta reggendo meglio il confronto ed andando anche vicina al gol al 32’ con Panico. La ripresa si è aperta in maniera traumatica con Zanon che ha provocato un rigore ingenuo. Salvatore Esposito ha spiazzato Bleve dal dischetto. Lo Spezia al 16’ ha trovato anche il terzo gol, stavolta con la complicità di Bleve che non ha trattenuto il tiro di Cassata facilitando il tap-in di Pio. La Carrarese è rientrata in partita al 74’ con Oliana che ha segnato con bel fendente su assistenza di Shpendi. Lo Spezia ha rimesso, però, le cose a posto all’83’ con Hristov svettato in area sull’ennesimo corner.

Gianluca Bondielli