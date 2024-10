Capitale arte contemporanea. La Fondazione CrC ci crede : "Abbiamo tutte le carte in regola"

Quando mancano pochi giorni alla scelta della prossima capitale italiana di arte contemporanea, la città si gode gli attestati di stima da parte dei personaggi di spettacolo e sport, ma anche da chi ogni anno è in prima linea per garantire al territorio una proposta culturale all’altezza della città del marmo. Una su tutte è la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, che da anni organizza la kermesse Con-Vivere. "Carrara è una capitale dell’arte – dice il presidente Enrico Isoppi –. Lo è per la sua storia millenaria, lo è nelle sue radici profonde e nella sua espressione più attuale. Per questo come Fondazione Cassa di risparmio di Carrara abbiamo aderito sin da subito al Comitato Promotore a sostegno della candidatura a Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026. La strada non è facile ma Carrara ha tutte le carte in regola: attendiamo l’audizione delle cinque finaliste per il titolo venerdì 25 ottobre al Ministero della Cultura".

"“Carrara, da 2.000 anni contemporanea” è il titolo della candidatura – spiega il presidente – ed è la sintesi perfetta di ciò che rappresenta la nostra città nella storia. Carrara è sempre stata coeva a quelle che erano le innovazioni artistiche dell’epoca, figlia del suo tempo e anticipatrice di innovazione fino ai laboratori artistici di oggi dove la tradizione artigianale si coniuga con le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale. E’ un’occasione da non perdere che porterà lustro alla città e investimenti importanti, con ricadute turistiche ed economiche per tutta la provincia di Massa Carrara" conclude Isoppi. Soltanto martedì la Regione si è ufficialmente affiancata al Comune in questa corsa che porterebbe sicuramente grande lustro a tutta la provincia.