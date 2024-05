Cantieri per 5 milioni negli alloggi popolari

Cinque milioni di euro per le case popolari della Lunigiana, risorse provenienti dai fondi di bilancio di Erp, da delibere regionali, Piano operativo di reinvestimento 2023-2024, Bonus Edilizi destinate a seguito dell’approvazione del bilancio 2023. "L’attuazione di questi investimenti nell’ultimo triennio è stata possibile grazie alla stretta e fattiva sinergia con tutte le amministrazioni comunali della Lunigiana" sottolinea Luca Panfietti, presidente Erp. Numerosi gli interventi su immobili in gestione totale a Erp sia, per quota parte, su fabbricati a gestione condominiale mista, pubblica e privata. Cantieri aperti in molti comuni della Lunigiana.

Nello specifico, ad Aulla sono stati effettuati lavori Superbonus su un edificio da 12 alloggi in via Barcara, messe in programma opere migliorative su 7 fabbricati in via Pioli e lavori di sostituzione dell’amianto su un palazzo di via Turati. E’ poi in corso il recupero di 20 alloggi sfitti, utili in caso di emergenza abitativa. A Bagnone recupero di due alloggi, come a Casola, mentre a Comano Erp sta sistemando un alloggio ed è stato effettuato l’acquisto da asta pubblica di un immobile da 10 alloggi a Pian del Gatto, finalizzato al recupero ai fini socio-abitativi. A Filattiera recupero di 4 alloggi, con tre interventi in corso, mentre a Fivizzano Erp sta intervenendo per il recupero di 6 alloggi e la manutenzione straordinaria di fabbricati, in via Del Popolo e a Equi, in programma la sostituzione dell’amianto e il rifacimento delle facciate in via Vigna di Sotto. A Fosdinovo è in corso il recupero di un alloggio, sono stati programmati lavori per altri due e stanno svolgendo una manutenzione ordinaria in un quarto.

A Licciana Nardi sarà interessato un fabbricato in via dei Lecci, compresa la rimozione amianto e la sistemazione generale di un fabbricato al Masero. A Mulazzo è in corso la manutenzione straordinaria di un edificio in via Liberazione ed è stata programmata l’asfaltatura di un piazzale in via Vecchia, a Pontremoli è stata eseguita l’asfaltatura di un complesso Erp in via Volpi, acquisita una porzione di Palazzo Damiani finalizzata alla trasformazione in alloggi, sono in corso interventi di recupero di 4 appartamenti, programmati lavori per altri quattro e interventi manutentivi in via Mazzini. A Podenzana è prossima alla conclusione la sostituzione di caldaie in via Montalini e programmato il recupero di tre alloggi, a Tresana è stata eseguita l’asfaltatura del piazzale di via Europa, è in corso la manutenzione straordinaria del fabbricato in via Tresana Paese e programmato il recupero di un alloggio. Per finire a Villafranca sono in corso lavori di recupero di due alloggi, sono stati effettuati lavori Superbonus su due edifici, per complessivi 24 alloggi, in via Baracchini e sono stati programmati lavori di rifacimento e copertura delle facciate di un edificio in via della Libertà, a Zeri sono in corso lavori di recupero di due alloggi.