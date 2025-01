Campo sportivo:. Giani sabato all’inaugurazione

Si inaugura sabato, alle 15, il rinnovato campo sportivo comunale con l’esibizione della Scuola Calcio Giovanile. E all’atteso appuntamento ci sarà anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"E’ frutto di un grande lavoro a seguito di un finanziamento per lo Sport da parte regionale – sottolinea il sindaco Gianluigi Giannetti – Sono state realizzate nuove tribune dopo la demolizione di quelle preesistenti, a fianco degli spogliatoi, che erano a gradoni e senza copertura. Sono state fatte anche opere di efficientamento energetico negli spogliatoi, con un cappotto termico, la sostituzione degli infissi, Lacori che hanno rinnovato la parte esterna del campo sportivo stesso.

Lo scorso anno avevamo rinnovato il manto erboso intervenendo con una nuova semina su concimazione. Ci siamo fermati poi per diversi mesi in modo da consentire la crescita e la creazione di un nuovo manto erboso di livello. Ora è in corso anche un finanziamento su questa struttura su Aree Interne, per il progetto di installazione di un impianto fotovoltaico per la alimentazione energetica del campo sportivo, anche per l’efficienza e la sostenibilità del nuovo impianto.

Un’altra opere fondamentale è la costruzione per l’impianto di un pozzo artesiano che servirà all’irrigazione del campo sportivo. Un finanziamento questo, in parte inserito nella competenza della Regione, e in parte finanziato dal Comune. Quello che è certo, è che sabato consegneremo alla comunità una struttura all’insegna dell’efficienza, della modernità, davvero all’avanguardia".

Roberto Oligeri