"Buone feste di pace e di speranza"

L’evento della nascita del Signore Gesù ci aiuta a penetrare nel Mistero di Dio che non se ne sta indifferente a guardare la nostra umanità ferita da guerre e disastri ambientali, dall’individualismo e da un sistema che produce ingiustizie e disuguaglianze. Il nostro Dio è entrato nella storia con la sua Parola creando il mondo, donandoci una Legge e stabilendo un’Alleanza con l’umanità, in primis con il popolo di Israele ma per portare la salvezza a tutti gli uomini; poi il Suo Verbo si è fatto carne e ha voluto dimorare tra noi toccando nella concretezza di un corpo la nostra umanità, condividendo la nostra condizione di debolezza e mortalità, eccetto il peccato, ma facendosi peccato per riversare su di noi la misericordia del Padre.