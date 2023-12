Bonifiche, passo avanti di Sogesid

Un passo in avanti verso le bonifiche sembra sia stato fatto ieri, dopo anni di solleciti, proclami, brusche frenate, ripartenze annunciate. Lo ha annunciato il sindaco di Massa Francesco Persiani. "Da tempo sollecitiamo gli enti preposti a dare un’accelerata alle bonifiche e finalmente è arrivata una buona notizia" scrive. La buona notizia è che Sogesid, società in house del Ministero dell’Ambiente, ha pubblicato la procedura di appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per gli interventi di bonifica della falda. "È una notizia che ci fa ben sperare ma continueremo a monitorare la situazione affinché non si perda altro tempo. Questa, per il nostro territorio, è la battaglia più importante!" commenta il primo cittadino.