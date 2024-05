Barsanti a tutto Erasmus. Confronto in Andalusia su abilità e competenze per il mondo del lavoro

Si è tenuta nella città andalusa di Almuñécar la mobilità del progetto Erasmus+ denominato ’Job Skills: a must for the young’, organizzata dall’istituto Barsanti di Massa. Alla mobilità hanno preso parte 14 studenti delle classi terze, quarte e quinte del corso diurno, accompagnati dai docenti Roberto Fiorentini e Alberto Rappelli, quest’ultimo organizzatore e coordinatore del progetto Erasmus+. Questi gli allievi: Mathia Bragazzi, Francesco Lezza, Aymane Dahmani, Viola Del Moretto, Lorenzo Della Bona, Gioele Giannelli, Edoardo Giovanni Giorgini, Alice Chicchi, Filippo Menchini, Davide Palmerini, Simone Piccioli, Saimon Qushku, Mattia Riccardi e Alessio Pieri. Tutti si sono brillantemente distinti in occasione degli incontri tenutisi presso l’istituto partner spagnolo Ies Ben Al Jatib dove hanno esposto in lingua inglese le ricerche realizzate in merito alle ’Soft’ e ’Hard Skills’, e in particolare in merito a quelle abilità sviluppate durante le attività didattiche laboratoriali e le esperienze di stage presso le aziende del territorio. Negli incontri all’istituto spagnolo i ragazzi del Barsanti hanno inoltre potuto conoscere e apprezzare i differenti metodi didattici, il sistema educativo, le tradizioni, il territorio e l’economia andalusa. Tutti gli studenti, sia spagnoli che italiani, hanno interagito in modo appassionato, con interesse e curiosità, favoriti anche dalla disponibilità della coordinatrice Erasmus spagnola, Remee Vera Santaella.

Un’altra esperienza significativa in merito agli obiettivi del progetto è stata la visita alla Camera di Commercio della vicina città di Motril. Nell’occasione, insieme alla direttrice dei rapporti scuola-territorio di Motril, gli allievi del Barsanti hanno preso parte a un seminario sulla formazione professionale e sul coworking. Gli studenti massesi, molto interessati, hanno chiesto ulteriori informazioni su apprendistato, possibilità di impiego, contratti di lavoro e tipologie di figure professionali richieste nel territorio andaluso. Durante le giornate libere studenti e docenti massesi hanno visitato le città di Malaga, Granada, Nerja e Salobreña. Rappelli e Fiorentini evidenziano l’alto livello di autonomia organizzativa e operativa e il comportamento corretto e responsabile dagli studenti del Barsanti. Inoltre intendono rivolgere un particolare ringraziamento alla dirigente scolastica, Addolorata Langella, che ha costantemente supportato le attività dei progetti Erasmus+, consentendo negli ultimi 5 anni la partecipazione di oltre 100 allievi alle valide mobilità messe a disposizione dall’Europa.