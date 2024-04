Baglietto, varato il sesto yacht della stagione

Carrara, 24 aprile 2024 - Continua la stagione dei vari di Baglietto che ha visto scendere ieri in acqua il sesto scafo di DOM133 firmato Stefano Vafiadis per gli esterni. Lo yacht, la cui vendita è stata realizzata grazie al supporto di Northrop & Johnson Fort Lauderdale, è stato quindi trasferito a La Spezia per il completamento dell'allestimento. Particolarmente sentita la cerimonia di benedizione dello yacht ad opera del vescovo di Carrara, Mario Vaccari, avvenuta agli stabilimenti Baglietto di Carrara alla presenza anche dell'armatore. Alla cerimonia erano presenti anche il prefetto Guido Aprea, l'ammiraglio Cristiano Nervi, direttore Cssn La Spezia, il capitano di fregata Monica Selene Mazzarese, comandante della Capitaneria di porto di Carrara, Alberto Tongiani, presidente provinciale Cna, Gino Angelo Lattanzi, relazioni istituzionali Cna, Federica Montaresi, segretaria generale dell'AP Mar Ligure Orientale insieme al dirigente Luca Perfetti.