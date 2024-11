Torna il progetto ’Entriamo in azienda’. Scuola e imprese ancora a braccetto

Massa (Massa Carrara), 19 novembre 2024 – Uscire dalla scuola per trovare il proprio posto nel mondo è un po’ come addentrarsi in un mondo sconosciuto, pieno di insidie e strade senza via di uscita. Servono le giuste bussole e formazione. Ed è per quello che le esperienze scolastiche nelle aziende vengono chiamate ‘orientamento’: servono a trovare la giusta strada, una per ciascuno studente. Non sono molte le esperienze in giro per l’Italia ma una che sembra aver funzionato è quella messa in campo l’anno scorso da Consorzio Zia e Provincia di Massa Carrara, battezzata ‘Prometeo’. Un progetto finanziato attraverso il bando ‘Azioni Province Giovani’ dell’Upi, Unione delle Province d’Italia, con la finalità di offrire azioni di orientamento in entrata e in uscita dalle scuole superiori della nostra Provincia, e che quest’anno sarà replicato in una formula ampliata che ha trovato maggiore sostegno anche dalle stesse grandi aziende del territorio.

Nella fase terminale dell’iniziativa dell’anno scorso, infatti, con il Consorzio, erano state inserite, tra ottobre e novembre 2023, delle visite didattiche guidate all’interno di alcuni dei principali stabilimenti produttivi e logistici del nostro territorio, permettendo a studentesse e studenti di... toccare con mano che cosa significa prestare la propria attività di lavoro in un reale contesto produttivo ed aziendale. Stiamo parlando di industrie, del manifatturiero, quello dall’alto valore aggiunto che sembra aver trovato nuova linfa vitale negli ultimi anni sulla costa apuana.

La collaborazione prenderà corpo a partire da domani, 20 novembre, attraverso il progetto ‘Entriamo in azienda 2024!’ e consentirà ad alcune classi dell’ultimo anno delle scuole superiori del territorio di incontrare importanti realtà produttive. Si parte con la visita in programma da parte del professionale Barsanti, sezione nautico, alla Fhp F2I Holding Portuale spa nel porto di Marina di Carrara.

Mentre lo scorso anno le visite erano state 4 (Nuovo Pignone- Baker Huges) quest’anno il gruppo di aziende preselezionate dal Consorzio è di 6, con altrettante visite: confermata la sede del Nuovo Pignone in via Dorsale così come la Fhp F2I Holding Portuale del porto, apriranno le loro porte anche lo Yard di Avenza, sempre di Baker Hughes, Asti Aero Service Technologies Italy di Carrara, Matec Industries di Mulazzo, in località Boceda, e lo stabilimento Cmo (da anni leader riconosciuto nel settore delle attrezzature oleodinamiche quali pompe idropneumatiche, pompe ad aria ed a mano, pistoni e microcentraline) in via Riccardi a Massa.