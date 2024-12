Avenza, sabato manifestazione davanti ai pali gialli di giovani e non

Se a Carrara degli anni Ottanta tutti ricordano le vasche di via Roma, ad Avenza di quel periodo tutti ripensano invece ai pali gialli di via Sforza dove si davano appuntamento centinaia di avenzini. I residenti dopo aver ridipinto i pali gialli hanno organizzato una festa per ricordare i ‘bei tempi’, quando via Sforza pullulava di negozi e di tanti ragazzi di tutte le età. E così per sabato alle 17,30 in via Carlo Sforza residenti e commercianti hanno organizzato una grande festa di strada, che sarà animata da Irene Lippolis e Andrea Mignani.

Per l’occasione sono stati realizzati tantissimi fiocchi rossoblù, i colori di Avenza, che sono stati appesi fuori delle attività commerciali ma anche nelle abitazioni private e negli uffici.

E sabato sarà anche l’occasione per mettere ai pali gialli una targa in memoria del barbiere Alberto Menconi, la cui bottega tra gli anni Ottanta e Novanta, e comunque fino alla sua scomparsa, fu un punto di riferimento per intere generazioni proprio come lo furono i pali gialli, dove si davano appuntamento i ragazzi, dove si giocava a pallone, ci si confidava con gli amici. Un ricordo caro agli avenzini che con questa iniziativa sperano di riportare a vivere la centralissima via Sforza, adesso nel degrado e oggeto di numerose richieste e proteste da parte dei residenti che lamentano incuria, anche soltanto per un sabato pomeriggio.