"Avenza insicura, la sindaca minimizza, ma servono interventi"

La sicurezza del nostro territorio all’attenzione del Governo. La raffica di furti e ruberie che si è concatenata nei giorni scorsi ad Avenza e a Nazzano ha destato l’attenzione della senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Campione che chiede un intervento serio e concreto della giunta di Serena Arrighi.

In una nota la senatrice, da sempre particolarmente attenta al degrado della nostra città e alla sicurezza del territorio, si appella alla sindaca e all’amministrazione comunale dicendo che la task foce prevista dal quetore Santi Allegra non si è dimostrata sufficiente alla soluzione del problema del degrado e della sicurezza di Avenza. "Anno nuovo, emergenza vecchia a Carrara, nonostante le rassicurazioni del sindaco Serena Arrighi. In particolare – scrive Campione – , ad Avenza, dove la paura è tornata tra gli abitanti della zona, soprattutto tra i negozianti. La scorsa notte sono state depredate una pasticceria e una sala slot. Cresce infatti la rabbia e lo sgomento tra la cittadinanza, dopo i furti dei giorni scorsi in altri tre esercizi commerciali. Come denuncia il quotidiano la Nazione è tanta la paura degli abitanti e dei commercianti che ancora una volta hanno visto attaccate le loro attività. Il numero di furti e risse e le frequenti proteste dei cittadini richiedono altro che i proclami del sindaco Arrighi che anche in dichiarazioni recenti ha minimizzato lo stato di degrado e insicurezza che si vive in città. L’aumento dei controlli annunciati dal questore Santi Allegra – conclude la senatrice Campione eletta in Toscana – non potrà raggiungere l’obiettivo se non vi sarà al contempo un approccio altrettanto deciso da parte della giunta di Carrara".