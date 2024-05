Arte, mostre incontri e film a San Francesco

In occasione degli eventi culturali al museo l’entrata al Mudac di San Francesco è gratuita. Si parte venerdì alle 18 con la proiezione del film ‘Le mani toccano il mondo’ del regista Koko Okano. Il film sarà preceduto dagli interventi dell’assistente alla regia Marco Campagna e dell’artista Beatrice Taponecco. Il film è stato realizzato con la collaborazione del Museo Tattile statale Omero Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Museo Vangi, Shizuoka. Per partecipare alla proiezione è necessario prenotarsi scrivendo a [email protected]. Martedì 28 alle 18 nell’ambito dell’installazione ‘Trovarsi tra le stelle’, è invece in programma l’incontro con il teologo padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, che sarà in dialogo con gli artisti Nadia Antonello e Paolo Ghezzi e con la dirigente del settore Cultura del Comune, Cinzia Compalati. Giovedì 30 maggio alle 18 sarà presentato il catalogo generale Gio’ Pomodoro, a cura di Marco Meneguzzo in compagnia di Rossella Farinotti, Emilio Mazza e Bruto Pomodoro. Oltre alle collezioni permanenti, al Mudac di via Canal del Rio è possibile visitare fino al 2 giugno l’installazione ‘Trovarsi tra le stelle’, pensata e realizzata appositamente per Carrara dal duo artistico Antonello Ghezzi. Inoltre è in corso, sempre fino al 2 giugno, la mostra di Zoran Grinberg ‘Celebrazioni’, allestita nella Project room. Il museo è aperto da martedì a domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, e dal primo giugno da martedì a domenica dalle 17 alle 21 e il mercoledì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30.