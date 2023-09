Ancora sangue in pieno centro. Lite e cazzotti in piazza Alberica

Ancora sangue tra le strade del centro cittadino. A una settimana dall’accoltellamento avvenuto in via Buonarroti, è stato versato altro sangue in piazza Alberica. Erano circa le 23,30 di giovedì quando una nota avvocatessa tornando in studio per prendere del materiale per l’udienza del giorno dopo, si è ritrovata suo malgrado testimone di un episodio di violenza. Il legale a quel punto ha chiamato i carabinieri, ma al loro arrivo dei litiganti non c’era più traccia. Più tardi durante il giro di pattugliamento i carabinieri della compagnia di Carrara, diretta dal tenente colonnello Cristiano Marella, hanno trovato un extracomunitario che perdeva sangue dal naso nelle vicinanze dell’ex San Giacomo. L’uomo stava aspettando l’ambulanza per qulla che lui definiva una crisi asmatica. La moglie dell’uomo sanguinante ha raccontato però agli uomini dell’arma che il marito aveva appena preso un pugno sul naso per una lite con un connazionale.

E visto il breve lasso di tempo tra la lite in piazza Alberica e l’uomo ferito al naso, è presumibile un collegamento frai due fatti. Da accertamenti dei carabinieri è emerso che il sangue era per trauma nasale, una ferita che ha registrato u na prognosi di zero giorni. Secondo il racconto della professionista, che come un tam tam ha fatto il giro del web, i due si sarebbero presi "a spintoni, bicchieri alla gola, schizzi di sangue", come ha scritto sul suo profilo Facebook. La donna nel post di denuncia ha scritto "scene da bronx", e postato anche una fotografia con il sangue sul selciato. Questo è solo l’ultimo episodio violento che avviene nel centro di Carrara. Nei mesi scorsi tracce di sangue, sempre per una lite, hanno dato il buongiorno ai cittadini in piazza Accademia, poco dopo altri due stranieri hanno litigato in piazza Matteotti, e anche in quell’occasione era spuntato un coltello, mentre in via del Plebiscito un altro straniero è stato colpito pesantemente alla testa con una bottiglia da un connazionale. Su questa è ancora in corso l’indagine dei carabinieri.

Una situazione che sta allarmando i cittadini. C’è paura di uscire la sera, a passare da piazza Matteotti, epicentro del degrado. E intanto dopo numerose lamentele dei residenti, ha da poco chiuso il locale Diverso di via Loris Giorgi, che in quella zona rappresentava un presidio di luce e sicurezza per i residenti, ma anche per i numerosi ragazzini che lo frequentavano senza dover prendere il motorino per uscire dalla città. Perché proprio come segnalato da altrettanti residenti e commercianti di via Loris Giorgi e paraggi, ogni luce che si spegne lascia il posto al degrado.

Alessandra Poggi