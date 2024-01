Amara sconfitta per la Carrarese. Una serie infinita di palle gol ma il portiere aretino fa muro

CARRARESE

2

AREZZO

3

CARRARESE (3-5-2): Bleve;Coppolaro (83’ Imperiale), Di Gennaro, Illanes; Zanon (83’ Belloni), Palmieri, Cerretelli (55’ Schiavi), Della Latta (75’ Morosini), Cicconi; Panico, Simeri (55’ Giannetti). A disp. Mazzini, Tampucci, Cartano, Raimo, Capezzi, Castigliani, Opoola. All. Dal Canto.

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Lazzarini (1’ s.t. Renzi), Risaliti, Chiosa, Montini; Bianchi, Mawull (71’ Foglia); Pattarello (90’ Gaddini), Guccione (77’ Settembrini), Iori (71’ Masetti); Gucci. A disp. Ermini, Borra, Donati, Castiglia, Damiani, Catanese, Crisafi, Sebastiani. All. Indiani.

Arbitro: Madonia di Palermo; assistenti Pressato di Latina e Laghezza di Mestre; quarto ufficiale Calzolari di Albenga.

Marcatori: 38’ e 63’ Pattarello, 47’ Guccione, 53’ Zanon, 66’ Palmieri.

Note: Spettatori 1064 per un incasso di 6.468 euro; angoli 8-3. Ammoniti Coppolaro, Cerretelli, Lazzarini, Panico, Guccione, Di Gennaro, Risaliti, Gucci, Illanes, Chiosa. Recupero 2’ e 6’.

CARRARA – E’ arrivato il primo stop in campionato allo stadio dei Marmi per la Carrarese ed è una sconfitta che fa male anche per com’è maturata. Un primo tempo quasi tutto di marca azzurra con la Carrarese che crea palle gol in serie ma trova sulla propria strada un Trombini in serata di grazia. Già al 5’ Panico sfonda sulla destra e serve all’indietro Palmieri che dal limite calcia sul palo più lontano ma Trombini si distende e devia in corner. All’8’ Cerretelli lancia in profondità Panico che si libera al tiro: Trombini c’è e respinge di pugno. Al 14’ il portiere aretino smanaccia fuori dalla porta un insidioso tiro-cross di Cicconi.

Poche le tracce di un Arezzo che in contropiede si fa vivo al 16’ con un tiro di Iori sul quale si accartoccia Bleve. Al 20’ grande chance per i locali che, su corner battuto rapidamente, liberano Cicconi, steso in area. E’ rigore e si incarica della battuta Simeri. Trombini vola nell’angolo giusto e riesce a disinnescare anche questa minaccia. Gli amaranto spezzano l’assedio conquistando un angolo su cui Risaliti impatta di testa spedendo di poco sopra la traversa. Al 34’ grande azione di Cicconi che salta uomini a ripetizione sulla sinistra e centra per Panico. E’ quasi un rigore in movimento per il napoletano con Trombini che compie l’ennesimo miracolo.

Il veleno per gli apuani sta tutto nella coda del tempo. Al 38’ Lazzarini può centrare in tranquillità da sinistra per Pattarello che stacca indisturbato insaccando in rete. Al 1’ di recupero beffa doppia per i marmiferi con Di Gennaro che procura una punizione dal limite trasformata magistralmente da Guccione.

Si va al riposo incredibilmente sul 2 a 0 per gli ospiti. Nella ripresa sono ancora tante le emozioni. L’Arezzo dopo soli 30 secondi va vicino al 3 a 0 con un tiro di Gucci alzato da Bleve. Al 53’ la riesce Carrarese a tornare in partita con Zanon che sul secondo palo insacca il bel cross di Panico. Al 58’ il nuovo arrivato Giannetti si ritrova davanti al portiere ma si fa parare incredibilmente il tiro. Al 62’ Coppolaro sgambetta in area Iori e Coppolaro fa 3 a 1 su rigore. Pochi minuti e Palmieri, su imbeccata di Cicconi, la rimette in piede ma nell’ultima mezzora l’Arezzo non rischia più nulla.

Gianluca Bondielli