Alla ricerca di un gestore per i centri socioculturali di Marina e Castagnetola

Serve un gestore per i due centri socioculturali di Marina di Massa e di Castagnetola. Il Comune di Massa ha avviato una procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per stipulare una convenzione per la loro gestione, fino al 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di sostenere progetti di aggregazione e inclusione, con particolare attenzione alla valorizzazione degli anziani. Per partecipare alla selezione bisogna avere comprovata esperienza nella gestione di servizi affini di almeno due anni (24 mesi) e ogni associazione può partecipare per la gestione di un solo Centro socio culturale. Le proposte progettuali vanno presentate a mano a Protocollo (dal lunedì al venerdì ore 9-12, martedì, giovedì anche 15-17), per raccomandata a [email protected]