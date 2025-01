Al via i corsi di ginnastica dolce per i nonni

Al via i corsi di ginnastica dolce per mantenersi in forma anche nella terza età. I corsi Afa si svolgeranno all’interno della palestra ‘Sportdome’ di viale XX Settembre 23, e prevedono lezioni di ginnastica dolce a costo agevolato su certificazione medica. Il percorso, attivato in convezione con Asl, è indicato anche per chi soffre di disturbi cronici (reumatismi, dolori alla schiena o al rachide), incluse malattie neurodegenerative e problemi cardiovascolari. I corsi si svolgeranno quattro volte a settimana sotto l’occhio vigile dei due trainer Stefano Pollina e Tommaso Ciampi , istruttori qualificati che hanno una consolidata esperienza nell’ambito dell’attività fisica adattata. Il programma prevede esercizi a basso impatto, utili per potenziare la capacità di movimento e prevenire cadute, per migliorare l’attività del cuore e per contrastare l’osteoporosi. Per informazioni è possibile chiamare il numero 347 58.150.09.