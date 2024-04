Al Parco Alpi Apuane la segreteria nazionale di coordinamento

Spetterà al Geoparco delle Alpi Apuane la segreteria del comitato nazionale della rete mondiale dei Geoparchi Unesco. Una decisione presa mercoledì dal comitato nazionale riunito a Roma per discutere vari punti all’ordine del giorno fra cui la celebrazione del ventennale della nascita della rete nel Geoparco delle Madonie e a cui parteciperà il presidente mondiale dei Geoparchi Nickolas Zouros. Tra i punti in discussione, anche l’elezione del nuovo coordinatore nazionale, che ha visto nella figura di Alessia Amorfini funzionaria del Parco Alpi Apuane, unanime sostegno: dovrà coordinare le azioni di promozione delle politiche di tutela del patrimonio geologico e del geoturismo oltre all’organizzazione di eventi formativi e divulgativi per lo scambio di buone pratiche di educazione ambientale e sviluppo sostenibile.