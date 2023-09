Aiuti agli studenti per i bus pubblici

Il settore Attività produttiveServizi Educativi e Scolastici del Comune di Carrara ha pubblicato l’avviso relativo agli interventi a sostegno del diritto allo studio per il trasporto sui mezzi di linea di Autolinee Toscane. Il contributo è calcolato sugli abbonamenti sottoscritti dagli utenti per l’anno scolastico in corso: l’erogazione, prevista fino all’esaurimento delle risorse disponibili, è riservata agli alunni residenti nel Comune iscritti e che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado. La domanda deve essere presentata solo accedendo al portale web genitori “Simeal”. Per informazioni è stato attivato un supporto dedicato telefonico ai numeri 0585641455 0585454253, da lunedì a venerdì, ore 9-13 e il martedì anche 15-17.