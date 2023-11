Agricoltura a rischio: summit della Coldiretti

Coldiretti provinciale, le imprenditrici agricole si incontrano a Pontremoli. Dalla nuova edizione del progetto ’Curiosi per Natura’ nelle scuole alle minaccia della cecidomia e della vespa velutina per olivicoltura ed apicoltura, dalle opportunità dei bandi all’emergenza fauna selvatica e predazioni fino alla programmazione delle iniziative e delle attività per il 2024 e alla formazione: sono alcuni degli argomenti al centro dell’incontro promosso da ’Donne impresa Coldiretti in programma lunedì alle 16.30 all’agriturismo Lucchetti Ferrari (via Costa San Niccolò, 3) a Pontremoli, in Lunigiana. L’incontro è rivolto alle imprenditrici agricole di tutta la provincia che hanno voglia di partecipare alle tante iniziative proposte dal movimento femminile di Coldiretti ma anche aggiornarsi ed informarsi sulle attività portate avanti.

All’incontro parteciperanno, insieme al Presidente provinciale, Francesca Ferrari, la delegata provinciale di ’Donne Impresa’, Lorena Ferrari, la segretaria del movimento, Manuela Argilla e il direttore provinciale, Francesco Cianciulli. Per informazioni www.massacarrara.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook @coldirettimassacarrara, Instagram @Coldiretti_Toscana e pagina ufficiale YouTube ’Coldiretti Toscana’.