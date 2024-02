Adesione record in cava e al Pignone

Soddisfatti i sindacati per la riuscita dello sciopero di ieri che ha visto un’adesione massiccia di lavoratori. La protesta contro l’incidente sul lavoro che ha ucciso cinque operai a Firenze. Per quanto riguarda il nostro territorio sono state registrate l’astensione totale dei cavatori della cooperativa che hanno aderito al 100 per cento alla manifestazione di protesta e gli operai del Pignone che hanno partecipato allo sciopero con il 70 per cento delle maestranze. "La riuscita dello sciopero mostra quanto il tema della salute e sicurezza sul lavoro sia sentito dai lavoratori e quanto sia urgente e necessario dare risposte immediate a chi ogni giorno rischia la vita, spesso in condizioni di precarietà, sfruttamento, ricatto".