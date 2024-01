Addio a Ceccotti. Edicolante in centro

Grande cordoglio nel mondo della distribuzione dell’informazione. Si è spento all’età di 73 anni Piero Ceccotti (nella foto), in pensione dopo una vita al lavoro come operaio, aiutante all’edicola davanti alle poste in centro della figlia Ilia. Lascia la moglie Maria Emma e tanti amici che, durante la giornata, andavano a scambiare qualche parola con lui. Dal 2006, anno in cui la figlia aveva rilevato l’edicola, apriva il chiosco e restava lì anche durante la pausa pranzo. I funerali ci saranno oggi pomeriggio alle 14,45 alla Pieve di San Vitale al Mirteto.