Volley - Serie "B1", "C" e "D" femminili

In serie "B1" torna a giocare davanti al pubblico amico la Toscanagarden IMG Nottolini che, questa sera, alle ore 21, proverà a riprendere la corsa dopo il ko di Biella. Nell’impianto di Capannori sarà l’Igor Trecate l’avversaria di giornata, seconda squadra del team che milita "A1", che, all’andata, fu battuta fuori casa al tie-break. Le piemontesi sono una squadra giovanissima, con diversi elementi che vengono portati anche sui parquet della categoria maggiore, con ottima tecnica e grandi doti fisiche che, un po’ alla volta, stanno trovando anche gioco ed amalgama. Seppur partite male, con 7 ko consecutivi, nelle successive 7 gare hanno conquistato, infatti, 3 successi. Quindi, seppur ancora terz’ultime in classifica con 11 punti, in questo primo scorcio di 2023 hanno già collezionato 7 punti, con uno score, perciò, migliore della Nottolini stessa che, pur avendo 23 punti in classifica, ne ha portati a casa, nel nuovo anno solare, uno in meno.

In serie "C" ad aprire il pomeriggio di sport a Capannori sarà la MAV Autotrasporti che può puntare al successo, nel match delle 17.30 di oggi, che la vedrà opposta alla Folgore San Miniato, penultima in classifica.

In serie "D" la copertina per la nostra provincia va alla sfida di Borgo a Mozzano, dove, stasera, alle 20, il Valdiserchio ospiterà il McDonald’s Porcari, con statistiche del tutto opposte: se le padrone di casa sin qui non hanno vinto neanche un set nei cinque derby sin qui giocati in stagione, le porcaresi sono, invece, state capaci di vincerli tutti e quattro. Anche classifica alla mano i favori del pronostico vanno al Porcari che sarà un po’ prima, alle 17.30, spettatrice interessata del match del System. Le lucchesi, infatti, faranno visita alla capolista Bottegone che ha ancora due punti in più delle porcaresi. Infine, a Borgo San Lorenzo, alle ore 18 di oggi, la Pantera sarà di scena contro le locali del Gs Borgo che, in classifica, sono due posizioni e cinque punti dietro le panterine.

Andrea Amato