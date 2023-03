Lucchese-Siena 1-1, a Paloschi risponde Tiritiello

Lucchese-Siena

Lucca, 13 marzo 2023 – Una buona Lucchese conquista un punto meritato nel derby contro il Siena. Prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento per il suocero del direttore sportivo della Lucchese Daniele Deoma. I rossoneri partono subito bene e al 2’ cercano il gol con capitan Tiritiello, che salta più in alto di tutti, ma per un soffio non trova la porta. Gli uomini dell’ex Pagliuca si fano vedere pericolosi con Castorani, ma il suo tiro finisce deviato in calcio d’angolo. La Lucchese torna in avanti al 20’ con una bella punizione battuta da Di Quinzio, che Lanni però para senza problemi. Rossoneri di nuovo pericolosi al 27 con Visconti, che però non riesce a inquadrare la porta.

Nel finale è Rizzo Pinna che prova a segnare il gol del vantaggio, ma per poco non trova la porta. Nella ripresa il Siena ritorna in campo con il piede giusto e al 2’ passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Paloschi per un fallo commesso da Tiritiello su Favalli. Due minuti più tardi potrebbe esserci il gol del ko rossonero, ma Collodel da fuori area centra il palo. La Lucchese cerca di pareggio e al 12’ ci va vicina con Visconti, ma purtroppo il suo tiro termina di poco alto sopra la traversa. Al 20’ è Panico, che chiama Lanni alla respinta sulla quale prima di tutti arriva Alagna, che però è in fuorigioco e quindi il suo gol inutile. La Lucchese fino alla fine cerca il gol del pareggio. Pari che arriva nei minuti di recupero con Tiritiello che di testa batte Lanni.



Lucchese Siena 1-1



LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti (37’ st Romero); Di Quinzio (7’ st Fabbrini), Domenico Franco (37’ st D’Alena), Tumbarello (27’ st Mastalli); Bruzzaniti, Panico, Rizzo Pinna (7’ st Alagna). (A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, Bianchimano, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria). All. Maraia.



SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli (41’ st Verduci); Collodel (32’ st Picchi), Leone, Castorani (23’ st Buglio); Belloni (41’ st Bearzotti), Disanto; Paloschi (35’ st Damiano Franco). (A disp.: Manni, Berti, Ciurli, Motoc, Fiaschi, De Santis, Orlando). All. Pagliuca.



Arbitro: Iacobellis di Pisa.



Reti: 2’ st (rig.) Paloschi, 47’ st Tiritiello.



Note: angoli 3-3; ammoniti Panico, Benassai, Tiritiello, Romero, Riccardi e Ferroni dirigente del Siena dalla panchina; espulsi al 36’ st dalla panchina il secondo ed il terzo portiere del Siena Manni e Berti; recupero 0’ pt e 6‘ st; spettatori 1.038 compresi abbonati.