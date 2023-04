Il trofeo Cefa alle battute finali Al via con 12 squadre di Aquilotti

La 30esima edizione del torneo internazionale organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo entra nella fase finale (29 aprile- 1 maggio) ospitando al suo interno anche la 20esima edizione del Memorial Danilo Boschi.

Il torneo è riservato alla categoria Aquilotti (nati 2012-13-14) con dodici le squadre al via e la presenza di due formazioni straniere, da Croazia e Lituania e per la prima volta dalla Svizzera, e poi da diverse regioni italiane come Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto. Questo l’elenco completo delle società partecipanti: Cefa Basket Castelnuovo, Kk Zadar (Croazia), Vkm Vilniaus (Lituania), Basket Club 79 Arbedo (Svizzera), Basket Paderno Dugnano (Milano), Basket Imperia, Olimpia Basket Taggia (Imperia), Eteila Basket Aosta, Pallacanestro Favaro (Venezia) e le tre qualificate dalla fase regionale ovvero Invictus Livorno, Biancorossa Grosseto e Endas Basket Pistoia. Tra le formazioni al via, sette sono stati successi per i croati di Zadar e uno per la Pallacanestro Favaro.

L’arrivo di diverse compagini è previsto per venerdì 28 aprile quando al palazzetto ci sarà l’accoglienza e un incontro con Maurizio Cremonini, responsabile Tecnico Federale, nonché membro dello staff formatori di Fiba Europe per il MiniBasket, che presenta il progetto "Camminare insieme". Dal 29 il via alle partite nel palazzetto dello sport e anche nella palestra delle Scuole superiori di via XX aprile, con alle ore 18 la presentazione ufficiale delle squadre in piazza Umberto.

Domenica 30 aprile le sfide decisive con le semifinali in programma al pomeriggio e poi serata di giochi e musica per le squadre partecipati alla tensostruttura comunale. Lunedì 1° maggio il gran finale con la finalina 3°-4° posto e la finalissima. Dino Magistrelli