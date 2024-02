Atletica. Premio al Gp Alpi Apuane

Nella sala dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze, in occasione dell’annuale Festa della Toscana con la consegna degli attestati alle società e agli atleti della nostra regione che si sono distinti nelle gare dell’anno appena trascorso, gran protagonista è stato quest’anno il Gp. Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar (nella foto, da sinistra, Bedini, Bonatti e Frediani), alla presenza delle alte cariche della Fidal Toscana.

Lo squadrone garfagnino del presidente Graziano Poli e con direttore sportivo Paolo Bonatti è stato premiato nel settore assoluto per i due secondi posti nazionali nella corsa su strada e nel cross, piazzamento che farà partecipare il team biancoverde il prossimo 25 febbraio a Albufeira in Portogallo alla Coppa dei campioni per club. Poi riconoscimento per la squadra Master per la conquista del “Triplete“ toscano, cioè campione regionale nel cross, nella corsa su strada e nella corsa in montagna. A livello individuale sono stati premiati gli atleti biancoverdi Francesco Guerra, Nicolò Bedini e Francesco Frediani.

Dino Magistrelli