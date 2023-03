Andreoli: "Stiamo crescendo Ma avremmo meritato di più"

La vittoria su Moncalieri e la contemporanea sconfitta di Brescia contro Crema allontanano definitivamente lo spauracchio dell’ultimo posto in classifica, quello che ha, come conseguenza, la retrocessione diretta in "A2" che è matematicamente di Brescia. Se sarà davvero retrocessione, poi, lo vedremo quest’ estate, quando l’avvento del professionismo nella massima serie del basket femminile potrebbe dover far riscrivere la geografia del girone.

Sempre la matematica, però, condanna Gesam Gas & Luce alla roulette dei play-out e l’obiettivo di queste ultime tre giornate è quello di arrivare all’undicesimo posto che permetterebbe di giocare le eventuali "belle" in casa, sia al primo che, quasi sicuramente, al secondo turno. La corsa è su Faenza che sta due punti avanti e che, da qui alla fine, giocherà a San Martino di Lupari, poi in casa con Crema, per chiudere con lo scontro diretto al "Palatagliate" il prossimo 26 marzo. Le Mura, a sua volta, domenica va a Ragusa e, a seguire, altra trasferta a Brescia.

Mercoledì sera, al palazzetto giravano insistenti voci sull’ingaggio di una giocatrice da parte della società del presidente Cavallo, uno degli ultimi "tagli" delle coppe europee attualmente in corso; e, come riportato in apertura di pagina, è puntualmente arrivato: è Maxuella Lisowa Mbaka.

Intanto, contro Moncalieri, Miccoli & C. hanno messo sul parquet una bella prestazione, dando seguito alle ultime buone prove casalinghe. E coach Andreoli ci tiene a sottolinearlo. "Le ultime tre prestazioni in casa son state buone – sottolinea l’allenatore – ed il peccato è aver raccolto solo due punti, quando potevamo fare tranquillamente bottino pieno. Contro Moncalieri abbiamo messo in campo tutta l’energia che avevamo. La squadra sta crescendo". Poi Andreoli si focalizza sulla prestazione di Morrison che sta crescendo di pari passo con la squadra. "Morrison – continua il coach – è una delle due straniere “rookie” di tutto il campionato che è cresciuta di più in stagione. Adesso ha un discreto controllo del gioco, pur con ampi margini di miglioramento e tutti noi abbiamo la percezione di avere una playmaker in campo. Anche Treffers sta crescendo e le sensazioni sono buone".

Per chiudere l’analisi della gara, facciamo notare ad Andreoli che le due americane di Moncalieri, 32 punti di media a match in due fino a mercoledì, contro Gesam hanno segnato 15 punti in due e chiediamo se è un caso. "Vero, quelle di Moncalieri – la risposta del tecnico – sono le due americane più produttive della nostra fascia e, questa volta, hanno cozzato contro la nostra buona difesa che ha tolto completamente Westbeld dalla gara, mentre Mitchell, oltre ad essere stata marcata con intensità, ha risentito di un infortunio occorsole durante l’incontro".

Intanto c’è soddisfazione per la convocazione di Alice Cappellotto e Sara Valentino nella Nazionale Under 18.

An. Pis.