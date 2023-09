Una parata di stelle in centro. Oggi la Sandrelli sold out all’Astra. Per Salvatores gran serata di gala

Inizia oggi la gran parata di stelle di Lucca Film Festival. Tutti gli eventi, e i vip, sono confermati, come ha specificato Nicola Borelli, deus ex machina dell’evento giunto ormai alla 19esima edizione. L’attrice Stefania Sandrelli stasera alle 21 sarà al Cinema Astra (già sold out, c’è la lista di attesa) che nell’occasione sarà insignita del Premio Outstanding Woman in Film Award in collaborazione con Donne all’ultimo grido - progetto di empowerment femminile che si propone di raccontare le donne e le loro storie “da urlo” che in passato ha visto premiate Alba Rohrwacher e Saskia Boddeke. In più sempre per lei il Premio alla Carriera del Lucca Film festival.

La Sandrelli, tre David di Donatello, un David alla Carriera, sei Nastri d’Argento e il Leone d’Oro alla Carriera alla 62ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, sarà quindi omaggiata con una rassegna di alcuni dei film più iconici da lei interpretati.Domani sarà invece la volta del regista e sceneggiatore Mario Martone, ospite al festival e protagonista di una masterclass e in serata (alle 21 al cinema Astra) riceverà il Premio alla Carriera e una speciale onorificenza della Fondazione Giacomo Puccini, per poi introdurre la proiezione del suo film Il giovane favoloso.

Sabato 30 settembre il regista e sceneggiatore Gabriele Salvatores sarà al centro di un grande omaggio del festival, con una masterclass e la serata di gala per il Premio alla Carriera, cui seguirà la proiezione – in collaborazione con Cg Entertainment - della versione restaurata del suo film Nirvana. In seconda serata sarà quindi protagonista del decennale di Lucca Effetto Cinema con uno speciale evento dal vivo che il festival organizzerà in Piazza San Michele e che omaggerà il suo cinema con scenografie, performer, attori e le musiche dal vivo che Federico De Robertis ha composto per lui.

Il 1 ottobre sarà quindi dedicato a Kim Rossi Stuart. L’attore e regista sarà infatti protagonista di una masterclass e la sera riceverà il Premio alla Carriera del festival, alle 21 al cinema Astra (ticket esauriti c’è la lista di attesa). Senza dimenticare lei, Susan Sarandon L’attrice statunitense Premio Oscar riceverà il 28 settembre al Cinema Astra il Premio alla Carriera e sarà protagonista, il 29 settembre alle 17.30, nella Chiesa di San Francesco di una masterclass aperta al pubblico, moderata da Thomas De La Cal e organizzata “in collaborazione con la Scuola IMT, nell’ambito della Bright-night.

L.S.