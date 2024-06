Una domenica con gli amici a quattro zampe

"Animale a chi? Una domenica da cani". E’ il simpatico titolo della manifestazione che si svolgerà domenica 16 giugno a Spianate, la più popolosa frazione di Altopascio, dedicata ai nostri amici a quattro zampe a cura di Fratres Spianate, associazione "La banda segreta", con il patrocinio del Comune del Tau, in collaborazione con Pro Loco e Spianate calcio.

Il programma prevede l’apertura alle 10, con l’avvio delle procedure di iscrizioni. Il costo è di 10 euro e comprende il ristoro e l’esposizione di Fido. Alle 10.30 circa andrà in scena la "Passeggiata a sei zampe", percorso di socializzazione e benessere, interazione uomini e animali nel circuito di circa cinque chilometri a ridosso dell’oasi lacustre del bacino del lago Sibolla. Alle 12.45 il pranzo, con acqua e biscotti per le varie specie canine. Alle 14 circa "Dimostrazione Utilità e difesa", a cura di esperti e alle 16 "Sheep Dog" al campo sportivo. Alle 17 esposizione canina amatoriale, con partenza delle iscrizioni. Alle 18 la gara vera e propria e alle 21 la proclamazione dei vincitori con "Best in show" e le varie premiazioni.

Il 16 giugno sarà anche l’ultimo giorno della festa della birra. Spianate conferma dunque tutta la sua vitalità, con diverse iniziative ideate e concretizzate nel corso di tutti i 12 mesi, basti pensare alla manifestazione natalizia del Villaggio Incantato e ispirato alle favole che tanto successo ha ricevuto, tanto da ospitare per diversi giorni molte scuole dei territori limitrofi. Ora, il prossimo obiettivo, è quello della sagra della polenta.

Ma. Ste.