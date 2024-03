Un po’ della nostra città al Tour de France. Claudio Rossi convocato dalla Scaramuzzi

Il lucchese Claudio Rossi, già direttore generale dei mondiali di ciclismo 2013, è stato chiamato a collaborare con La Scaramuzzi Team (una grande organizzazione che opera per i grandi eventi in tutta Italia dal 1991) per ideare e organizzare gli eventi collaterali del Tour de France a Firenze. Giovedì scorso la prima di una serie di grandi manifestazioni in occasione dei 100 giorni mancanti al via. La giornata è iniziata alle 9.30 e terminata alle 19.30 con l’illuminazione di giallo di Palazzo Vecchio. Il momento clou è stata l’accensione di un orologio in piazza della Repubblica che scandisce il tempo mancante alla partenza della corsa itinerante più importante al mondo. I saluti del sindaco Nardella,il presidente Giani,il Presidente del Piemonte, autorità francesi hanno preceduto il simpatico show di Militello, mentre nel pomeriggio sono intervenute le famiglie di Gino Bartali,Gastone Nencini,Franco Ballerini, Alfredo Martini. Si sono alternati campioni come Tafi, Cassani,il Ct de la nazionale di ciclismo Daniele Bennati,Edita Pucinskaite,Fabiana Luperini, Carlo Giammattei. Claudio Rossi ha ricordato le tappe salienti che portarono il mondiale a Lucca, Montecatini e Firenze.