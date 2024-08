Un nuovo defibrillatore davanti alla chiesa di San Giusto di Compito

Arriva un nuovo strumento salvavita sul territorio di Capannori. L’associazione Mirco Ungaretti Onlus ha appena inaugurato il 124 DAE, posto sul fianco della chiesa di San Giusto di Compito, portando avanti l’impegnativo progetto "Il cuore batte per Lucca: cardioprotezione Compitese zona Sud", realizzato in collaborazione con il Comune di Capannori e tante altre associazioni attive sul territorio. "Il 124esimo defibrillatore è stato inaugurato grazie all’attività dell’associazione Donkey Ranch di San Giusto - spiegano alla Mirco Ungaretti - che ha reso possibile questa installazione, assumendosi in toto la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparecchio".

"Un grazie particolare ai volontari dell’associazione che insieme ai paesani coinvolti hanno partecipato ad uno dei nostri corsi informativi, promossi insieme alla Misericordia di Massa Macinaia sul funzionamento, davvero semplice e utile, di questo apparecchio. Grazie al parroco per aver fatto in modo che questo nuovo Dae fosse posizionato sul fianco della bellissima chiesa del paese, cuore del borgo". A rappresentare il Comune di Capannori l’assessora Claudia Berti, che ha confermato l’impegno dell’amministrazione nel dotare l’installazione di appositi cartelli indicatori che saranno posizionati in zona nelle prossime settimane.

L’associazione Mico Ungaretti ringrazia oltre alla giunta, anche le associazioni attive sul territorio per la preziosa collaborazione. Il progetto ha attirato l’attenzione della presidenza della Repubblica e in marzo Stefano Ungaretti, presidente della "Mirco Ungaretti ODV" di Guamo è stato ricevuto nelle stanze del Quirinale, e insignito dal Presidente Sergio Mattarella del titolo di ‘Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana’ per il progetto che mira a diffondere l’uso dei DAE.