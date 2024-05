Un mondo fatto tutto di... carta. Torna la kermesse "Cartacea"

Cultura del lavoro e di impresa, una festa per uno dei più importanti distretti cartari più grandi d’Europa. Al via oggi la terza edizione di "Cartacea", a Porcari con laboratori, incontri, spettacoli (compreso quello di domani alle 21 del noto cabarettista ex Zelig Paolo Migone) in piazza Orsi, accanto alla sede della Fondazione Lazzareschi che ha curato l’iniziativa, patrocinata anche dal Comune e da Regione Toscana e che è stata illustrata in conferenza stampa ieri mattina alla presenza dei rappresentanti di "Luccacarta", Fosber (che produce macchinari per cartone ondulato), DS Smith, Lucense, Comieco, il Consorzio per il recupero ed il riciclo di imballaggi contenenti cellulosa.

Ci saranno anche i carristi Cinquini del Carnevale di Viareggio a fornire il loro contributo, in termini di esperienza, per l’allestimento della Cittadella della carta. Molte le installazioni, con vari colori e con un aquilone che sventolerà dalle pendici del palazzo del Municipio.

Spazio, fino a domenica 12 compresa, a talk show, condotti da Fabrizio Diolaiuti, sfilata di abiti di carta e il premio abbinato alla manifestazione che in questo 2024 sarà assegnato alla scrittrice Chiara Parenti. Nel palazzo di Vetro, sede della Fondazione Lazzareschi, sarà allestita la rassegna "Kart-One" di Nicolas Bertoux, poliedrico ed eclettico artista francese che proporrà le sue opere: sedie, sgabelli, tavoli e varie suppellettili, ovviamente di cartone. Una tecnica, quella dell’artista transalpino, ispirata all’origami giapponese: un unico foglio di cartone, ripiegato, per realizzare forme diverse. Protagonisti anche i bambini delle scuole primarie e gli studenti del liceo artistico, perché saranno loro a costruire il labirinto (25 metri quadrati) realizzato in mattoni di cartone impilabili, inventati dallo stesso Bertoux, presente alla kermesse.

I mattoni possono essere montati e smontati come quelli in Lego e sono 100% in cartone riciclato fornito dall’azienda DS Smith, che opera anche sul territorio. Il labirinto costituirà senza dubbio un’attrazione speciale, con i ragazzi che potranno giocarvi ed assistere a spettacoli, come "Teseo e il minotauro", che racconta il mito, con il protagonista vestito di carta. Questo materiale, fondamentale per la nostra esistenza, se ci pensiamo, sviscerato a 360 gradi in tutte le sue sfaccettature.

Massimo Stefanini