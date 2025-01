Un anno di Anpana. Diminuiscono i salvataggi degli animali in difficoltà

E’ un bilancio positivo dell’anno appena concluso quello dei volontari dell’associazione Anpana della sezione di Lucca. Nel 2024, hanno registrato un discreto calo dei recuperi degli animali in difficoltà. La causa non è nota, ma è comunque una bella notizia.

I recuperi totali – che hanno visto in particolare il salvataggio di pulli e di cuccioli di volpe rimasti orfani – sono stati 302 rispetto agli oltre 400 degli anni passati: 165 quelli effettuati nel Comune di Lucca (zona che ha avuto un maggior calo di interventi), 119 nel Comune di Capannori e 18 nel Comune di Porcari.

Gli animali recuperati, oltre ai cuccioli di volpe che sono stati trasferiti al Centro recupero per la fauna selvatica ‘Cruna‘ di Livorno, sono stati per lo più piccole civette, passeri e pettirosso. Rispetto agli anni passati, non sono stati recuperati nè cinghiali nè vipere (per fortuna, vista la pericolosità di questo rettile). Mentre, sempre parlando di serpenti, durante l’anno sono stati recuperati solo una decina di bisce e biacchi.

E’ aumentato, invece, il recupero delle tartarughe: gli esemplari recuperati – anche grazie all’intervento dei Carabinieri forestali – sono stati circa una trentina, sia di terra che d’acqua. Le tartarughe tratte in salvo dai volontari sono state trasferite al Centro Wwf dei Ronchi (Massa).

Tante anche le richieste di intervento per mettere in salvo uccelli adulti feriti: un servizio che, purtroppo, Anpana – in mancanza del rinnovo della convenzione, un atto che i volontari aspettano da tempo – non possono più effettuare. Gli animali feriti sono stati segnalati ai volontari del centro Lipu all’oasi del Lago di Massaciuccoli. Insomma, quella di Anpana si conferma un’attività essenziale sul nostro territorio e un grande ‘grazie’ collettivo deve andare ai volontari che ogni giorni si preoccupano di curare e salvare gli animali in difficoltà o abbandonati.

Salvataggi... ma anche svago e antiche tradizioni. Lunedì 6 gennaio alle 10 si terrà infatti l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria della Befana, evento annuale molto atteso da molti lucchesi che ormai da anni sostengono, acquistando uno o più biglietti, le attività dell’Associazione a tutela degli animali e dell’ambiente.

L’estrazione, alla presenza della Befana di Anpana, si terrà nella sede operativa dell’Associazione a Sant’Alessio. All’evento saranno estratti i 30 biglietti vincenti che si aggiudicheranno un Home Theatre, un fine settimana per due persone, una vaporiera, cene, portafogli e tanti altri premi.

Sarà presente anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Al termine dell’estrazione, Anpana Lucca offrirà ai presenti anche un piccolo rinfresco. Anche quest’anno, come scrive l’associazione, piena soddisfazione di Anpana che, grazie ai soci, simpatizzanti, amici, commercianti, per un totale di 47 collaboratori, ha completato la vendita di mille biglietti della lotteria in circa tre mesi.

Durante la mattinata, per chi lo desidera, sarà anche possibile rinnovare o fare l’iscrizione 2025 all’Associazione.