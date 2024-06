“Uguali agli opposti“ è il terzo inedito di Matilde Pieri

Per il terzo anno consecutivo Matilde Pieri lancia su tutte le piattaforme digitali e su YouTube il suo nuovo singolo per questa estate. Dopo “questione di abitudine”, il primo singolo pubblicato nel 2022, e “adrenalina”, pubblicato nell’estate 2023, arriva, da oggi, “Uguali agli opposti”, con testo scritto dalla sua vocal coach Monica Pera e musica di Francesco Mignogna. Un brano che nei mesi scorsi si è già aggiudicato diverse finali tra cui quella del Festival Cantagiro, entrando nella compilation 2023 della manifestazione. Un brano che parla del coraggio di lasciare andare una storia importante e della consapevolezza che a volte é la cosa migliore da fare per non farsi del male, nonostante il sentimento che legherà per sempre i due protagonisti. Matilde, classe 2005, studia canto e pianoforte presso la scuola di danza, musica e teatro “Centro D’Arti” di Gallicano ed ha da poco passato gli esami di ammissione al Conservatorio di Parma, dove da ottobre si trasferirà iniziando cosi un nuovo percorso di studi musicali.