Tutti sul palco per la serata clou. In piazza delle Erbe c’è la finale di “Garfagnana’s Got Talent“

Appuntamento questa sera alle 21 in piazza delle Erbe, nel centro storico di Castelnuovo, per la grande finale di Garfagnana’s Got Talent, con 11 concorrenti sul palco per conquistare i 2mila euro di montepremi, in buoni acquisto, e come ospite Rossana Casale. Il sindaco Andrea Tagliasacchi e il presidente Andrea Baiocchi presiederanno poi alle premiazioni del talent giunto alla VII edizione. A presentare ci saranno Gloria Tonini e David Vanni, in arte Morris Di Fausto, che daranno anche il via alla Settimana del Commercio, insieme alla Filarmonica Verdi, diretta dal maestro Stefano Pennacchi, che si muoverà per le vie del paese per dare il segno di avvio della festa.

Sul palco salirà anche il vincitore dell’edizione 2023, Filippo Giannotti, l’undicenne chitarrista di Piano di Coreglia che racconterà dell’opportunità offertagli dalla vittoria del talent con una partecipazione a uno spot pubblicitario che sarà presto sulle reti nazionali. Quindi il via alla finale del Garfagnana’s Got Talent, con la giuria presieduta da Rossana Casale, cantante, varie partecipazioni a Sanremo con un terzo posto nel 1993 e conosciuta anche dai più giovani per essere vocal coach a X Factor.

Gli altri sette giudici del talent sono Mariaelena Grandini, Lorenza Rocchiccioli in arte Erol, Matteo Marcalli, Ilenia Bizzarri, Ugo Menconi, Michela Innocenti e Alessandro Pedreschi. Sarà una serata davvero ricca di talento con le performance degli undici concorrenti in gara: i cantanti Francesco Di Fiore e Matilde Dominici, i cantautori Ivan Lucchesi e Francesco Tommasi, la recitazione di Claudia Rossi e gli show di ballo, tutti generi diversi, di Edoardo Giunta, Asia Gatani, Giada Giusti, Giulia Guidi, Lisa Vichi e del gruppo The Loboutin. Poi nella stessa serata tante altre attrazioni come mostre di Sergio Suffredini in Barchetta, Maurizio Maggiani in centro storico, quattro pittori novecenteschi nella chiesa di Santa Lucia, l’area bambini in via Farini con truccabimbo e palloncini, il Lego corner in via Vittorio Emanuele e il rally experience con i simulatori di Seven Speed Racing in piazza Olinto Dini.

In piazza della Repubblica, al Bar Aurora, terza edizione del torneo di biliardino a 32 squadre con 400 euro di montepremi. Musica dal vivo in via Garibaldi con Erica Acoustic. Prima serata anche per il Disco Baraonda al Mercato Ortofrutticolo curato dall’Asd Cascio, che partirà, nella tarda serata, dopo la conclusione degli eventi nel centro storico.

Dino Magistrelli