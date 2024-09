Tutti i colori del Mondo. Grande ritorno della manifestazione. Libero sfogo per i piccoli artisti

Gran successo di "Tutti i colori del Mondo", la manifestazione che si è svolta domenica scorsa a Fornoli, comune di Bagni di Lucca, dopo una sospensione durata cinque anni a causa della pandemia Covid. Tanti bambini e bambine hanno invaso il paese, accompagnati dai loro genitori, per diventare pittori per un giorno. I ragazzini si sono cimentati nel dipingere sul tappeto di carta bianca srotolato lungo viale Giovanni XXIII, dando libero sfogo alla propria creatività producendo variopinte fantasie. Sono stati decine le pitture eseguite, e si è tornati a respirare l’aria di una manifestazione che non invecchia mai. Il fine della raccolta di fondi per beneficenza verso i bisognosi, anche attraverso una lotteria a premi, ha unito il divertimento alla solidarietà. Alla sera tanti bambini erano zuppati di colori anche sulle magliette bianche offerte dalla ditta Bruciabene di Fornoli e i propri indumenti, ma con tanta felicità per aver partecipato. Si sono svolte anche altre iniziative collaterali, come una mini gincana in piazza Aldo Moro organizzata da jurassic Bike e la corsa nei sacchi per bambini. Tanti anche i visitatori richiamati da uno splendido sole. Un altro momento significativo della giornata è stata la presentazione del nuovo mezzo acquistato dalla Croce Rossa di Bagni di Lucca: una Panda cinque porte da destinare al trasporto sociale. Il taglio del nastro del nuovo automezzo è stato eseguito dal presidente del locale comitato della Croce Rossa, Nicola Consani insieme all’assessora del comune Priscilla Valentino e dal direttore sanitario Usl Valle del Serchio Fabio Costa alla presenza di tanti volontari e volontarie e di un folto pubblico. "In momenti come questi, in cui c’è da difendere i diritti internazionali con i nostri operatori volontari a volte feriti e anche uccisi in teatri di guerra – ha dichiarato Consani – sentiamo ancora più forte la nostra missione di portare assistenza e soccorso a chi ne cha bisogno sul nostro territorio. Questo nuovo mezzo ci aiuterà".

L’assessora Priscilla Valentino, che ha portato il saluto del sindaco, ha commentato: "Grazie a tutti voi della Croce Rossa per quello che fate ogni giorno. La vostra missione internazionale a livello umanitario è grandiosa, ma è molto importante anche l’opera che portate avanti con dedizione a livello locale".

Marco Nicoli