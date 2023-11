Tutti d’accordo. Basta polemiche spazio agli artisti

Tantissimi i commenti e le reazioni dopo il primo giorno di Lucca Comics&Games.

“Con questo festival il nostro capoluogo diventa il centro del mondo artistico e culturale per tutti gli amanti del fumetto, del gioco e dell’animazione - afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. Onestamente trovo fuori luogo tutte le critiche mosse in questi giorni, perché tutto vuole essere tranne che scontro politico o ideologico. Il Lucca Comics è da quasi 60 anni un momento importante, utile a far conoscere la cultura italiana del fumetto, un evento che coinvolge giovani e ragazzi di tutta Europa con iniziative e attività sempre nuove e stimolanti”.

“Sono profondamente dispiaciuta per la rinuncia da parte dei disegnatori israeliani Hasaf e Tomer Hanuka alla loro partecipazione a Lucca Comics 2023 - dice Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega - ma comprendo e rispetto le loro motivazioni. A loro va tutta la mia solidarietà e vicinanza. Purtroppo questa è una sconfitta per tutti: Lucca Comics si è sempre contraddistinta per essere un fertile terreno d’incontro fra culture e sensibilità artistiche diverse e invece stavolta è stata trasformata suo malgrado in un terreno di scontro. Avrei preferito vedere insieme i fratelli Hanuka, ZeroCalcare, Fumettibrutti e tutti gli altri confrontarsi e dialogare liberamente ma evidentemente ciò non è stato possibile. E quando gli artisti rinunciano ad esprimersi e’ sempre un brutto segnale”.

“Faccio i complimenti al Sindaco di Lucca Mario Pardini, al Presidente del Lucca Comics & Games Nicola Lucchesi che permettono ogni anno questo straordinario momento culturale che con Lucca porta la Toscana e l’Italia nel mondo ai massimi livelli - conclude Massimiliano Baldini, Consigliere Regionale Lega-.

Si tratta dell’ennesima riprova di quanto Lucca meriti di diventare Capitale della Cultura nel 2026 e di come questa importante comunita’ sappia sempre interpretare i momenti piu’ delicati che siamo costretti a vivere proprio in queste ore difficili“.