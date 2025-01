Trovato e denunciato dopo un anno. Aveva truffato un’anziana fingendosi un carabiniere

Non si ferma, purtroppo, il fenomeno delle truffe agli anziani. Prosegue anche il lavoro delle forze dell’ordine, che sempre più spesso riescono a contrastare il fenomeno. È stato individuato e denunciato il presunto autore di una truffa ai danni di un’anziana 84enne residente a Castelnuovo di Garfagnana. I fatti risalgono a circa un anno fa, in questo stesso periodo, quando la donna ricevette una telefonata da un sedicente avvocato. Con un inganno, l’uomo la convinse che la figlia avesse causato un incidente stradale e che un carabiniere sarebbe passato a casa sua per ritirare una somma di denaro o gioielli, necessari per coprire le spese legali e i risarcimenti danni a terzi.

Approfittando della vulnerabilità legata all’età e dei sentimenti materni della donna, il truffatore si presentò a casa sua e riuscì a farsi consegnare 600 euro in contanti, oltre ad altri oggetti di valore in oro e monili.

Le indagini dei Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana non si sono mai fermate durante quest’anno, riuscendo ad arrivare alla sperata conclusione. Grazie alla collaborazione con altri comandi dell’Arma, anche di diverse regioni d’Italia, e al confronto con casi simili, è stato possibile identificare l’autore del raggiro. A seguito di ciò, è stato emesso un avviso di garanzia da parte dell’Autorità Giudiziaria, con l’individuazione del presunto responsabile.

Nel frattempo, continuano gli incontri organizzati dai Comandanti di Stazione Carabinieri, finalizzati a sensibilizzare le persone più vulnerabili e a metterle in guardia dai pericoli di simili tranelli.