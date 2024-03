"Tragedia a Porcari: gatto investito da auto in fuga, la comunità chiede giustizia e sicurezza stradale"

La signora Lorena non si dà pace. Il suo gatto, di nome Pedro, un bel micione tigrato, è morto travolto da una Fiat Punto bianca nei giorni scorsi di fronte al parco giochi della Girandola, in via Pacconi a Porcari. "E’ successo martedì 19 marzo tra le 15,30 e le 16 – racconta la donna su social e blog locali, - sto cercando testimoni che mi confermino il tipo di auto e se se lo ricordano la targa, anche se sarà difficile. Sembra che anziché rallentare lo abbia centrato in pieno. Quindi chiedo cortesemente a qualcuno che magari stava passeggiando a quell’ora e che ha assistito a quanto accaduto, se è possibile avere informazioni. Vi ringrazio anche a nome di Pedro". Una notizia triste per la signora, ma che ha un risvolto negativo, specialmente se si pensa che non è la prima volta che ci si trova davanti a situazioni simili.

In realtà sembra che in quella strada, dove le auto spesso sfrecciano come in un Gran Premio di Formula Uno, non sia il primo felino a fare purtroppo una brutta fine. Segnalati altri due casi, come minimo, nelle ultime settimane. Spesso i residenti si sono lamentati dell’eccessiva velocità dei veicoli in transito, con pericolo anche per gli umani, pensiamo ad esempio a ragazzi o bambini.

M.S.