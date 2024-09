Torneo Marigliani, i risultati

Il Pieve Fosciana, allenato da Stefano Pancetti, ha vinto il Memorial Giancarlo Marigliani, battendo in finale per 4-3, dopo i calci di rigore, il Castelnuovo, nell’ambito di un quadrangolare a cui hanno preso parte anche Piazza al Serchio e Barga. Nella prima semifinale il Castelnuovo di Andrea Gatti aveva sconfitto per 4-0 il Barga con gol di Casci, Tocci, Biagioni, Campani. Nell’altra semifinale il Pieve Fosciana aveva superato per 6-5 il Piazza al Serchio ai calci di rigore. Per il terzo e quarto posto il Piazza, allenato da Edoardo Micchi, ha poi superato il Barga, allenato da Maurizio Salotti, per 4-2, sempre dopo i calci di rigore. Infine la finalissima con il Pieve che ha resistito agli attacchi dei gialloblù del Castelnuovo, sconfiggendolo poi ai calci di rigore. Tutte le tre partite, concluse ai calci di rigore, erano terminate 0-0. Nella finale il Pieve Fosciana ha schierato Regoli, Nelli, Telloli, Pietrazzini, Vanoni, Dini, Galletti, Fanani, Daddoveri, Bachini, Borgia. In semifinale avevano giocato Tonarelli, Pucci, Cavani, Turri, Bonini, Angelini, Biagioni, Mariani, Raffaelli, Lucchesi Davide, Lucchesi Diego, Orsetti. Il Castelnuovo, in finale, ha schierato Biggeri, Ramacciotti, Rossi, Benassi, Leshi, Filippi, Fruzzetti, Cristofani, Turri, Cecchini, Belluomini.

Nella gara precedente avevano giocato Masini, Magera, Lunardi, Fall, Tocci, Biagioni, Bonaldi, Pera, Marzi, Campani, Grassi e Casci. Al terzo posto il Piazza che schierava Petroni, Tortelli, Grandini, Parmigiani, Mezzani, Diego Orsi, Crudeli, Gasparotti, Gianluca Cassettai, Rocchiccioli, Lorenzo Orsi. Prima avevano giocato: Terni, Coli, Daniele Cassettai. Al quarto posto il Barga con la rosa composta da Adami, Poli, Mucci, Ridolfi, Lena, Mutigli, Fiorentini, Fiori, Lovi, Marchi Matteo, Marchi Filippo, Da Prato, Turini, Simonini, Bacci, Disperati, Martini Adami, Vitrani, Graziani, Nardini, Hacka.

Presenti il sindaco Tagliasacchi, l’assessore allo sport Biagioni, il presidente dell’Us. Castelnuovo Vichi con tutti gli altri dirigenti, la famiglia Marigliani con figli e nipoti, don Giancarlo Biagioni che ha impartito la benedizione con un pensiero religioso e tantissime "vecchie glorie" del calcio garfagnino che hanno giocato oppure sono state allenate da Marigliani. Un applauso particolare a Franco Pedreschi che ha voluto partecipare nonostante qualche problema di salute. Il Memorial è stato organizzato dagli amici e colleghi del calcio di Giancarlo, insieme all’U.S. Castelnuovo che ha messo a disposizione lo stadio.

Dino Magistrelli