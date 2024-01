Torna nei sotterranei della Casa del Boia il suggestivo “Starlight candle concert“

Domenica 7 gennaio alla Casa del Boia, dopo il grande successo ottenuto nel concerto del 17 dicembre scorso, torna “Starlight candle concert“, l’evento organizzato dall’associazione culturale Lirica Oggi. Nei sotterranei della Casa del Boia sarà ricreato un ambiente suggestivo alla luce di centinaia di candele, con le musiche emozionanti delle colonne sonore di Ennio Morricone, Ludovico Einaudi e molti altri.

Caratteristica dell’appuntamento, il cast tutto al femminile: Chiara Mariani al pianoforte, Désirée Del Santo al flauto e come voce la Soprano Francesca Maionchi. Tre giovani musiciste in carriera che sono un esempio per molte coetanee che vogliono approcciarsi a questo tipo di percorso. L’evento di domenica 7 gennaio si svolgerà con un doppio spettacolo, il primo alle 19 e il secondo alle 21,30 sempre alla Casa del Boia, con il patrocinio di Confcommercio settore terziario donna, sponsorizzato da The Greatest Houses e Evento Service, organizzato dall’associazione Lirica Oggi. Per informazioni, prenotazioni e prevendita biglietti è possibile contattare il numero 349 7374843.