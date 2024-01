Torna la raccolta del tessile. Ecco il calendario per gennaio

Ritorna, a cadenza bimestrale e dopo la fase sperimentale partita a luglio 2022, la raccolta del tessile a Capannori. L’iniziativa è adottato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Ascit Spa si è posta in questi anni l’obiettivo di diminuire l’impatto ambientale. Si possono conferire capi d’abbigliamento come maglie, maglioni, abiti ed indumenti in genere, soprabiti, cappotti, giubbotti, calzini, biancheria intima; plaid e coperte, federe, centrini e ricami, tovaglie, tendaggi, asciugamani, tappeti, cuscini, che non siano stati in contatto con gli animali; borsette, scarpe, cinture. Non si devono conferire, invece, materiale a contatto con olio, fango, ammuffito o maleodorante. Queste tipologie di rifiuti tessili dovranno necessariamente essere conferite nel sacco del non riciclabile. Gli utenti di Capannori, come già abituati negli anni precedenti, dovranno continuare a conferire i propri rifiuti tessili all’interno dei sacchi di colore neutro, da richiedere agli operatori di zona, Ecco il calendario del mese di gennaio: Zona 1 sabato 13 gennaio; zona 2 giovedì 11; zona 3 martedì 9; zona 4 lunedì 8; zona 5 mercoledì 10; zona 6 venerdì 12.

M.S.