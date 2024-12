Torna il tradizionale concerto di Natale con la Corale del Duomo e l’orchestra

Domani alle 21, in Duomo, la Corale del Duomo e l’orchestra eseguiranno il tradizionale concerto di Natale. Evento atteso da tutta la Valle e non solo. Il concerto con brani natalizi e orchestra iniziò molti anni addietro quando il maestro Luca Bacci era allora ancora studente al ‘’Boccherini’’ di Lucca. Con i suoi compagni di studio aveva formato una propria orchestra dal nome ‘’La Ghironda’’ e l’affiancò alla Corale del Duomo. Poi negli anni si è trasformata in altra orchestra, dove Luca Bacci ha rivestito il ruolo di flautista e direttore. La Corale del Duomo sta raggiungendo la soglia dei 40 anni dalla sua costituzione sempre sotto la direzione di Luca Bacci e da sempre anima le celebrazioni liturgiche della maggiori solennità.

Dino Magistrelli