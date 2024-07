Torna “Be-Coming Closer“: "Comunità tramite le associazioni"

BAGNI DI LUCCA

Torna anche quest’anno Be - Coming Closer, progetto promosso dal comune con il partenariato delle associazioni del territorio, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la collaborazione del comitato locale della Croce Rossa, che si svolgerà nel periodo dal 19 luglio all’8 agosto, toccando varie frazioni. Un progetto che di anno in anno si rinnova, continuando il prezioso lavoro sul territorio. Il calendario degli appuntamenti è stato presentato in conferenza stampa tenuta martedì pomeriggio dall’assessore Priscilla Valentino, dalla consigliera delegata alla cultura Agnese Bendetti, da Luca Marchi, in rappresentanza della Fondazione CR Lucca e dal presidente della Croce Rossa Nicola Consani.

"Si tratta di un progetto – ha spiegato l’assessora Valentino – che mira a fare comunità tramite una reta di associazioni, costituite in una squadra che girerà per i borghi di Bagni di Lucca, proponendo iniziative culturali, di intrattenimento e spettacolo, di formazione, di attenzione alla salute, soprattutto per favorire contatti più diretti tra la popolazione, l’ente e le associazioni stesse, mettendo in risalto le peculiarità del territorio di Bagni di Lucca. Tutte le iniziative, rivolte a persone di ogni età, sono gratuite."

Luca Marchi, della Fondazione CR Lucca, ha sottolineato come questo progetto sia perfetto per portare attività di coinvolgimento sul territorio in particolare per la promozione e la valorizzazione della sentieristica, un turismo naturale volano di sviluppo non solo a livello locale ma per tutta la Garfagnana e la Media Valle del Serchio".

Novità di quest’anno le manovre salvavita, a cura della Croce Rossa di Bagni di Lucca, con la prevenzione medica e primo soccorso in caso di infarto. La Croce Rossa produrrà anche un’informazione, tramite cartellonistica, sui punti dove sono presenti i defibrillatori sul territorio. Infine la riscoperta del Trekking per bambini seguiti dalle guide ambientali certificate Ambra Dini e Paolo Bencivenni, con tanti giochi all’aperto.

Operatrici qualificate cureranno l’Arte-Terapia da svolgere in contatto con nuclei familiari e la Biblioteca errante. Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0583 809940 – 809945.

Marco Nicoli