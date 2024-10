Tocca al Cinema d’Essai. Partita la rassegna. Incontri speciali dedicati alle pellicole d’autore

Appena concluso il Lucca Film Festival, ecco che la città si trasforma nella capitale del cinema d’autore con gli "Incontri del Cinema d’Essai". Da ieri Lucca è ufficialmente la capitale del cinema d’autore, infatti, la città ospita per la prima volta la prestigiosa rassegna degli "Incontri del Cinema d’Essai", giunta alla sua 24^ edizione e organizzata dalla FICE.

La manifestazione, che durerà fino al 3 ottobre, è stata presentata ieri a palazzo Orsetti, dove le autorità locali e i rappresentanti del settore cinematografico hanno illustrato l’importanza dell’evento per la città e per il mondo del cinema indipendente. Tra i presenti il sindaco Mario Pardini, Cristina Manetti, capo gabinetto del Presidente della Regione Toscana, Giuliana Fantoni, presidente della FICE, Simone Gialdini, titolare dei Cinema Astra e Moderno, sedi principali della rassegna. Nel corso dell’evento sono intervenuti anche Beniamino Placido, capo di gabinetto del sindaco di Lucca, Stefano Giuntini, portavoce del sindaco, Mario Lorini, Presidente ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema, e Luigi Lonigro, Presidente dell’Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA.

"Siamo stati in città per numerosi sopralluoghi, - racconta Fantoni - ma l’accoglienza che abbiamo avuto questa domenica, durante il passaggio di testimone dal Film festival, ci ha fatti sentire voluti e desiderati. Credo che la manifestazione che rappresento e Lucca abbiano un obiettivo comune, la diffusione della cultura anche quella cinematografica".

Uno dei momenti più attesi della manifestazione sarà la cerimonia di consegna dei Premi FICE, in programma domani 2 ottobre al Teatro del Giglio, un riconoscimento che celebra ogni anno le eccellenze del cinema italiano. Quest’anno la serata, condotta dal giornalista cinematografico Maurizio Di Rienzo, vedrà premiati alcuni dei protagonisti più rilevanti della scena nazionale.

Tra i premiati, spicca il nome di Maura Delpero, che con il suo film Vermiglio ha trionfato al Festival di Venezia, aggiudicandosi il Leone d’argento, oltre ad essere stata selezionata per rappresentare l’Italia ai prossimi Oscar. Riconoscimenti andranno anche ad Antonio Albanese, regista e protagonista del film Cento domeniche, Fabio Grassadonia e Antonio Piazza per il loro ultimo lavoro Iddu, e Daniele Luchetti per il film Confidenza.

Il premio per la migliore opera prima sarà invece assegnato a Margherita Buy, regista e interprete di Volare. Non mancheranno premi anche per i nuovi talenti del cinema italiano, con Andrea Lattanzi, protagonista di Palazzo di giustizia e Grazie ragazzi, e Anna Ferraioli Ravel, recentemente vista in Un altro Ferragosto e Zamora, che riceveranno un meritato riconoscimento per le loro promettenti carriere. Infine, per il cast tecnico, il direttore della fotografia Paolo Carnera sarà insignito di un premio per la sua straordinaria carriera, con contributi in film come Io capitano di Matteo Garrone e Adagio di Stefano Sollima.

Gli "Incontri del Cinema d’Essai" non sono solo un appuntamento riservato agli addetti ai lavori, ma rappresentano un’opportunità per il pubblico della città di avvicinarsi al cinema di qualità, con numerose proiezioni aperte alla cittadinanza.

Rebecca Graziano