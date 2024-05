Terzo raid in pochi mesi: "C’è molta amarezza"

Sette minuti. Il tempo intercorso da quando i titolari dell’attività sono usciti, fino al blitz di chi voleva entrare per rubare. Il sistema di allarme si è attivato, scongiurando il furto. Ma è il terzo assalto in pochi mesi, i primi due con un notevole quantitativo di merce trafugata. E’ accaduto alla macelleria islamica di Altopascio, in via del Porto, nel cuore della cittadina del Tau, a pochi metri da corso Cavour e dal palazzo del Municipio.

"Abbiamo chiuso verso le 21, sempre rimaniamo per circa un’ora, il tempo di fare le pulizie e mettere tutto in ordine per il giorno dopo - spiegano i titolari, assistiti, a livello legale, dall’avvocato Ilenia Vettori - e alle 22.02 siamo usciti per andare via. Ci sono le immagini delle nostre telecamere di videosorveglianza che hanno registrato l’orario. Purtroppo però non si vede l’angolo dove hanno forzato la finestra. Alle 22.09 è partita la sirena dell’allarme che abbiamo fatto installare dopo le prime due razzie subite. Meno male che lo abbiamo fatto. Ottimo investimento. Altrimenti saremmo qui a raccontare la terza irruzione con refurtiva".

"E’ una coincidenza che dopo pochi minuti dalla chiusura hanno provato a spaccare l’inferriata della finestra? Può anche darsi - aggiungono i due commercianti - che i malviventi fossero già pronti ad intervenire, magari non sapevano dei sistemi di sicurezza presenti". Poi lo sfogo finale: "Un fatto del genere, alle 22 circa, in centro, con gente in giro, passando da via Marconi: vuol dire che si arrendono di fronte a nulla. C’è amarezza, siamo in Italia da molto tempo, da 16 anni ad Altopascio, gestiamo altre quattro macellerie in zona, siamo perfettamente integrati, perché nel mirino finiamo sempre noi?".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Capannori, mentre l’avvocato Vettori ha presentato denuncia. Nella notte furto anche alla ferramenta Pinini in centro.

Massimo Stefanini