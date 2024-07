Terzani e la natura. Stasera a Castelnuovo

Un rapporto radicale e quasi primitivo, quello tra Folco Terzani e la natura. “Dialogo tra uomo e albero” è il titolo dell’incontro pubblico che vedrà protagonista lo scrittore e documentarista - figlio di Angela Staude e Tiziano Terzani – stasera in piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle. La serata, ore 21,15, è a ingresso libero. Per informazoni è possibile rivolgersi al sito della rassegna di Montalfonso o direttamente presso la sede della Pro Loco. In alternativa chiamare lo 0583 641007.

Folco Terzani è da sempre impegnato nel racconto del rapporto tra gli esseri umani e la natura. Merito anche, soprattutto, del padre Tiziano, tra i massimi scrittori e giornalisti italiani – di cui ricorre il ventennale della scomparsa - che elesse la vicina Orsigna a luogo del cuore. Incalzato dalle domande del giornalista Raffaele Palumbo, Folco Terzani spiegherà come le mediazioni, le protezioni, le separazioni che abbiamo frapposto tra noi e tutto ciò che non è noi, ci abbiano portato a smarrirci.

Sempre in piazza delle Erbe, martedì 30 luglio andrà in scena il concerto spettacolo “Il mio amico Giacomo”, con Alessandro Riccio e l’Ensemble di archi e fiati dell’Orchestra della Toscana. Per questo spettacolo, si possono prenotare i biglietti gratuiti solo presso la Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana tel. 0583 641007, orari: lun-sab 9.30/12.30 – 15.30/18.00, domenica e festivi chiuso.