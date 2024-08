Tentavano di aprire le porte con i cacciaviti, fermate baby ladre

Continua il lavoro della Polizia nel controllo del territorio, portando avanti un continuo lavoro di prevenzione ai reati sul territorio. La Polizia di Stato ha fermato due ragazzine nomadi che stavano tentando di fare furti in appartamento. Nella tarda mattinata di martedì, le volanti sono intervenute, a seguito della segnalazione di un residente, in via del Tiro a Segno, dove hanno fermato due ragazzine di 12 e 13 anni, nomadi, provenienti da Roma, con addosso 2 grossi cacciaviti. Il sopralluogo effettuato all’interno del condominio ha evidenziato segni di forzatura su una porta, che però non sono riuscite ad aprire. Le ragazzine, che probabilmente fanno parte di un gruppo di trasfertisti, oltre ad essere state segnalate al Tribunale dei minori, sono state affidate ad una struttura di accoglienza.

Il loro modus operandi prevede l’individuazione delle abitazioni che presentano le minori difese “passive“, in quanto la loro azione si risolve in pochi minuti ed utilizzano strumenti banali, come cacciavite e frammenti di plastica rigida con cui riescono ad aprire le serrature più semplici. Per cui evitano le case dotate di allarme, di inferriate o di porte blindate. La polizia ha deciso di combattere la lotta ai furti in abitazione, ponendola al primo posto nelle strategie di intervento, ma al fine di evitare brutte sorprese. Il consiglio che viene dato ai cittadini, però, è di munire le proprie abitazioni di alcune misure di difesa passiva: serrature anti Picking o serrature a coda di rondine, defender antifresa, eliminare le chiavi a doppia mappa, ed in ogni caso si raccomanda di dare almeno un giro di chiave quando si lascia l’appartamento.

Il 112 è sempre a disposizione dei cittadini per qualsiasi segnalazione relativa alla presenza di persone sospette, infatti i residenti, conoscendo gli abitanti e i passanti abituali, sono sempre le migliori sentinelle di ogni quartiere.