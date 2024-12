Teatro Bambi. Tanti protagonisti

Presentato in anteprima dal Comune di Coreglia Antelminelli il cartellone della nuova stagione teatrale con tanti protagonisti che si esibiranno sul palco del Teatro Bambi, in partenza da domenica 12 gennaio. Un programma ambizioso nato, come da consuetudine, dalla collaborazione tra il Comune e la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e che ospiterà da gennaio a marzo, tra gli altri, Tullio Solenghi, Debora Villa, Dario Ballantini e Rosita Celentano, in una girandola di commedia, ironia, trasformismo e riflessioni sulla natura umana.