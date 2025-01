Tanti i premi . La lotteria della Befana

Si svolgerá lunedì prossimo 6 gennaio, ore 10, verbalizzata dalla Polizia Municipale, l’estrazione dei biglietti vincenti di “Anpana... .la lotteria della Befana”. L’estrazione, alla presenza della Befana di Anpana Lucca OdV, si terrá presso la sede operativa dell’Associazione a S.Alessio, Via per S.Alessio n. 2145 (Vecchia Scuola Elementare). Saranno estratti i 30 biglietti vincenti che si aggiudicheranno un Home Theatre, un Week-end per 2 persone, una vaporiera, cene, portafogli e tanti altri premi.

É stato anche invitato un rappresentante della Giunta Comunale. Al termine dell’estrazione, Anpana Lucca offrirá un piccolo rinfresco ai presenti. Anche quest’anno piena soddisfazione di Anpana che, grazie ai Soci, simpatizzanti, amici, commercianti, per un totale di 47 collaboratori, ha completato la vendita di 1000 biglietti della Lotteria in circa 3 mesi. Durante la mattinata, per chi lo desidera, sará anche possibile rinnovare o fare l’iscrizione 2025 ad Anpana Lucca OdV. La lotteria della Befana di Anpana Lucca è un evento annuale molto atteso da molti lucchesi che, da 5 anni, sostengono, acquistando uno o più biglietti, le attività dell’Associazione a tutela degli animali e dell’ambiente.