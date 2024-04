Successo a Barga per la giornata con i Vigili del Fuoco: Pompieropoli coinvolge giovani e volontari

A Barga è stata un successo la giornata in compagnia dei Vigili del Fuoco e della bella manifestazione Pompieropoli manifestazione itinerante che ogni volta vede coinvolti tanti giovanissimi, volontari e vigili del fuoco. L’evento si è svolto domenica sul piazzale del Fosso, in contemporanea con l’edizione primaverile del Mercatino dell’Artigianato ospitato tra il piazzale stesso ed il centro storico. Il tutto organizzato dal Comune di Barga, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale Lucca ed in special modo dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, Sezione di Lucca.